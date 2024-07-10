Диетолог рассказал, как правильно питаться в жару

Июльская жара приносит радость, но также может вызывать усталость и проблемы с питанием. В такую погоду аппетит и вкусы меняются, и важно знать, как правильно питаться, чтобы получать удовольствие от еды и оставаться здоровым.

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Сторонники здорового образа жизни и биохакеры предпочитают пить только воду, в то время как те, кто вырос в 1990-е годы, выбирают сладкие газированные напитки. Сейчас, когда такие напитки считаются неприемлемо высококалорийными, их употребляют в больших количествах.

Известный диетолог Михаил Гинзбург посоветовал в жару употреблять кисломолочные продукты, овощи, фрукты и зелень. Он отметил в интервью aif.ru, что в жару следует избегать мяса, особенно шашлыка. Вместо красного мяса предпочтительно употреблять птицу, рыбу и бобовые. Однако у девушек с низким уровнем гемоглобина допускается употребление красного мяса.

Что касается напитков, в жару лучше всего пить обычную воду. Однако для тех, кому вода кажется не очень привлекательной, можно приготовить холодные напитки с лимоном или мятой, выпить чай или фиточаи.

Также можно разбавлять соки водой или выбирать негазированный домашний квас с минимальным содержанием сахара.

До этого врач-диетолог Алексей Кабанов сообщил, что томаты не стоит есть натощак. По словам эксперта, продукт может повысить кислотность желудка, передает издание argumenti.ru.

Ранее врач-уролог центра хирургии и кардиодиагностики CL Doctor Артем Лисикян рассказал о самых неочевидных причинах обезвоживание организма в жаркую погоду, что может стать причиной появления множества проблем со здоровьем.