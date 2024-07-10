Врач рассказал, как правильно пить квас

Врач-диетолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Сабина Карсиева рассказала о пользе кваса.

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Напомним, в напитке содержатся лакто- и бифидобактерии, витамины группы В, С, Е, а также калий и магний, необходимые для сердца. Однако квас не стоит считать суперфудом: содержание полезных веществ в нем незначительное.

"Чрезмерное употребление напитка навредит здоровью в связи с высоким содержанием в нем сахара, а также может возникнуть вздутие, так как это продукт брожения", - объясняет Карсиева.



По ее словам, даже здоровым людям рекомендуется ограничиться одним стаканом в день и пить его после еды. Людям с заболеваниями ЖКТ и вовсе лучше полностью отказаться от кваса.

Диетолог советует отдавать предпочтение домашнему квасу. При его приготовлении можно контролировать качество ингредиентов и количество добавленного сахара. Такой продукт не будет содержать консервантов и других добавок, пишет РГ.

Если же вы покупаете квас в магазине, важно внимательно изучить состав. Он должен содержать только воду, ржаную муку, дрожжи и сахар. Следует избегать напитков с искусственными красителями, ароматизаторами и консервантами.

Что касается маленьких детей, то им лучше воздержаться от употребления кваса. Для детей до 3 лет этот напиток не рекомендуется. С 7 лет можно постепенно вводить квас в рацион, начиная с небольших порций (50 мл), и внимательно следить за реакцией ребенка.

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