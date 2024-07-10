Названы плюсы и минусы консервированного тунца для здоровья

Консервированный тунец представляет собой питательный, нежирный источник постного белка и жирных кислот омега-3. В этом продукте также много витаминов и минералов. Тем не менее, как отмечает диетолог Лиза Янг, употребление тунца связано с определёнными рисками: это воздействие ртути, употребление слишком большого количества натрия.

© Ferra.ru

Вот несколько преимуществ для здоровья, которые вы получите при употреблении консервированного тунца.

Заряд белка. Целая банка тунца содержит 40 г белка, а порция в 85 г — около 20 г белка.

Омега-3 жирные кислоты. Поэтому Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять две порции рыбы в неделю.

Низкокалорийность. В порции консервированного тунца — менее 100 ккал.

Много витаминов и минералов. Это селен, витамины B3 (ниацин), B9 (фолат) и B12.

Удобство и экономическая выгода. Свежая рыба стоит дороже и требует больше времени на приготовление. Также у консервированного тунца длительный срок хранения.

© Photo: Shutterstock/Ilia Nesolenyi. Design: Eat This, Not That!

Но у консервированного тунца есть ряд побочных эффектов.

Слишком много натрия. При постоянном употреблении большого количества натрия могут развиться проблемы с сердцем, повыситься давление.

Слишком много жира. Всё потому, что тунец иногда поставляется в масле. В одной банке его может содержаться 10 г, а суточная норма — это от 44 до 78 г при рационе в 2000 ккал.

Риск отравления ртутью. Это может привести к когнитивным нарушениям и потере памяти. Правда, как показало исследование, опубликованное в журнале Environmental Research, селен в тунце на самом деле обладает защитными свойствами от ртути, которая содержится в рыбе.

Потребление загрязняющих веществ и добавок. Когда вы едите консервированный тунец, вы можете вместе с ним получать BPA (бисфенол А). Некоторые исследования показывают, что этот материал может повысить риск возникновения эндокринных заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.