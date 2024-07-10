Врач: добавление йодированной соли в пище не приведет к переизбытку йода в организме

Добавление йодированной соли к пищевой продукции не приведет к переизбытку йода в организме, так как он легко выводится из организма. Об этом сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.

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"Чтобы избыток йода был с солью, ее надо съесть килограмм. Получение йода дополнительно в пищевой продукции промышленного производства абсолютно ничем не угрожает", - рассказала Пырьева.



Она также добавила, что профилактика рисков йододефицита путем замены обычной соли на йодированную, является международной практикой.

По словам эксперта, нормы йода даже при ежедневном потреблении морепродуктов, может быть недостаточно. И избытка при дополнительном потреблении йодированной соли не возникнет.

Ранее Минздрав РФ подготовил законопроект по обогащению пищевых продуктов йодом, в том числе благодаря использованию пищевой йодированной соли.

Согласно тексту документа, речь идет не о повсеместном и обязательном обогащении всех продуктов. В частности, предлагается использовать йодированную соль при приготовлении хлебобулочных изделий в определениях организациях. По данным Минздрава, такая мера поможет профилактировать заболевания, вызванные йододефицитом.