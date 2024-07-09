Врач Умнов: мороженое — прекрасное средство от сезонной хандры и усталости

Мороженое может быть полезно для здоровья, так как в его составе много необходимых организму микроэлементов. Если есть его в меру, то оно будет только укреплять здоровье, в том числе хорошо действовать на сердечно-сосудистую систему, рассказал сотрудник медицинского факультета ГУП, врач-хирург Александр Умнов. "Мороженое — отличное средство от сезонной хандры, усталости и депрессии, так как повышает содержание в организме гормона радости — серотонина", - отметил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей. Также в этом лакомстве, по его словам, есть витамины группы B, которые улучшают сон и настроение, витамин А, необходимый для здоровья глаз. Благодаря витамину Е мороженое спасает от сердечно-сосудистых заболеваний и хорошо влияет на кожу, помогая отсрочить появление морщин. Помимо этого, мороженое улучшает мозговую деятельность, добавил врач. Правда, выбирать нужно натуральный продукт - в этом случае ферменты в составе лакомства помогут усвоению молочных жиров. Для профилактики заболеваний ЖКТ врач посоветовал сделать выбор в пользу йогуртового мороженого, подчеркнув, что оно укрепляет кишечник за счет лактобактерий в составе. Напомним, врачи-диетологи из США также считают, что в мороженом больше кальция и белка, чем в других десертах, а также много жиров, благодаря чему оно не провоцирует сильных "скачков" сахара в крови. Отмечается, что всего две трети чашки молочного мороженого содержат около 12% от рекомендуемой для взрослого человека суточной нормы кальция.