Диетолог объяснил, что полезнее: авокадо или семена льна

Соответствующие разъяснения дала диетолог и специалист Роспотребнадзора Полина Васильева.

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Здоровое питание должно быть разнообразным, поэтому в него можно включить как семена льна, так и авокадо.

Однако семена льна считается более доступным вариантом для российских покупателей, их стоимость составляет за кило от 150 до 300 рублей, тогда как средняя стоимость авокадо – от 100 до 250 рублей за штуку.

Польза семян льна заключается в содержании полиненасыщенных кислот, которые закрывают суточную потребность взрослого человека в омега-3. Авокадо также их содержит, но уже в меньших количествах.

В обоих этих продуктах есть витамин В6, растительный белок, медь, калий и фитостеролы, однако они значительно преобладают в составе семечек льна. Содержание витамина В9 одинаково в авокадо и в семенах льна, однако витамина В5, С, К, и Е больше в первом продукте.

Можно сделать вывод, что в плане содержания биологически активных веществ семена льна богаче авокадо, а также дешевле и доступнее. А в целом оба продукта очень полезны.