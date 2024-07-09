Стоматолог рассказал, как на самом деле правильно чистить зубы

К стоматологу мы ходим только несколько раз в год, поэтому между осмотрами нам нужно ежедневно заботиться о здоровье зубов. Вот что для этого обязательно нужно делать.

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Доктор Ками Хоссом, стоматолог, рассказал, как и когда правильно чистить зубы. По его словам, утром перед завтраком нужно сначала воспользоваться ополаскивателем для полости рта, затем зубной нитью, скребком для языка и только в последнюю очередь — щёткой. То есть чистка у вас будет только в самом конце.

Тщательно выбирайте зубную нить: некоторые из них содержат воск на основе нефти или другие ингредиенты, которые не подходят для полости рта. Покупайте нить из шёлка или нейлона, с покрытием из пчелиного воска.

Кроме того, зубная паста для чистки должна быть слегка щелочной.

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Что касается ополаскивателя для полости рта, то в этом случае нужно быть осторожным. Иногда использование мощного антисептического продукта может принести больше вреда, чем пользы, уничтожив во рту вредные и полезные бактерии. Вместо антисептического вы можете использовать щелочной, который восстанавливает pH.

Кариес или заболевания полости рта возникают, когда pH становится кислым. Когда pH вашего рта достигает 5,5, кислота начинает растворять гидроксиапатит (минеральную эмаль зубов). При этом когда вы прекращаете есть, pH снова повышается. Ваши зубы омываются слюной, и в течение 30 минут или часа они реминерализуются. Если вы едите много вредной пищи (сахар, обработанные продукты, простые углеводы и кислые продукты) или в принципе едите слишком часто, то деминерализация происходит активнее, чем реминерализация, и появляется кариес.

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