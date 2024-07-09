Почему нужно пить воду утром, рассказал врач

Употребление воды утром способствует запуску желудочно-кишечного тракта, стимулируя выработку необходимых ферментов, передает РИА «Новости» со ссылкой на врача-эндокринолога Люберецкой областной больницы Наталью Новикову.

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«На воду выбрасываются несостоятельные ферменты желудочно-кишечного тракта, а дальше человек завтракает и получает полный цикл пищеварения качественно и в полном объеме», – объяснила специалист.



Новикова также добавила, что привычку пить достаточное количество воды необходимо вырабатывать с детства. По ее словам, дневная норма – это два литра чистой воды, не считая компота, сока, кофе, первых блюд.

Ранее врач-диетолог Виктория Безнебеева рассказала, какие напитки лучше всего спасают в жару. По словам специалиста, в знойные дни лучше всего отдать предпочтение простой воде, компоту с низким содержанием сахара, чаю на основе трав и газированной минеральной воде.