Как высчитать свою норму калорий при похудении: рекомендации эксперта

Москвичева Александра, врач-невролог, врач высшей категории, доцент кафедры хирургических болезней университета «Синергия» специально для редакции RuNews24.ru рассказал сколько калорий нужно женщине и мужчине в день, чтобы похудеть и как это правильно высчитать.

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«В очень приблизительных цифрах можно сказать, что мужчине нужно около 2200 ккал, женщине - 2000 ккал. Однако единой нормы не существует, она вычисляется строго индивидуально. Например, нужно учитывать исходные вес и рост человека, род его занятий и уровень физической активности, возраст, климат и ряд других факторов. Кроме того, существует понятие «основного обмена» - минимального расхода энергии на поддержание жизнедеятельности в состоянии полного покоя и бодрствования (как раз то, о чем мы говорили «худеть, лежа неподвижно»), эту величину в идеальном варианте также необходимо определить худеющему человеку, используя специальные приборы. В среднем можно сказать, что он составляет 1 ккал/кг/час у мужчин и чуть меньше - у женщин», - сказал специалист.



Добавим, что эти цифры являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от ваших индивидуальных потребностей. Для более точного определения вашей нормы калорий рекомендуется обратиться к специалисту.