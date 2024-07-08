Эндокринолог прокомментировала рекомендации врачей США по витамину D

В последние дни врачи и пациенты активно обсуждают новые рекомендации по контролю и приему витамина D, которые выпустила Американская ассоциация эндокринологов (Endocrine Society - ES). На подобные документы традиционно ориентируются медики во всем мире, поскольку гайдлайны обновляются исходя из самых свежих научных данных и результатов последних исследований. Но на этот раз рекомендации вызвали бурную реакцию и среди врачей, и среди пациентов, поскольку они буквально перевернули привычные представления о важности контроля за уровнем витамина D, о необходимости его принимать и о дозировках.

Так, эксперты ES пришли к выводу, что анализ уровня витамина D в крови проводить не нужно, уменьшили порог нормы, сократили показания для приема и уменьшили дозировки. Почему так резко изменилось отношение к витамину D и стоит ли российским врачам ориентироваться на рекомендации американских коллег, по просьбе "Российской газеты" рассказала директор "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева:

"Рекомендации, которые в 2024 году опубликовала ES, касаются профилактики, а также восполнения недостаточности или дефицита витамина D при различных хронических состояниях.

Для начала следует уточнить, что имеется в виду. ES констатирует, что, несмотря на многочисленные исследования, в которых демонстрируются ассоциации концентраций в крови гидроксикальциферола (промежуточного продукта превращения витамина D - другое название 25(OH)), c патологией опорно-двигательного аппарата, метаболическим синдромом, метаболическими, сердечно-сосудистыми, злокачественными, инфекционными и аутоиммунными заболеваниями, окончательный вывод об оптимальном уровне витамина D для предотвращения прогрессирования этих состояний сделать невозможно.

Тем самым ES предлагает считать нецелесообразным рутинное измерение данного показателя в различных популяциях. Вместе с тем, даже при отсутствии измерения 25(ОН) витамина D определенным категориям пациентов со стороны ES рекомендуется длительный прием колекальциферола.



Вот эти категории:

дети в возрасте до 18 лет - для предотвращения рахита;

люди старше 75 лет - для снижения риска смертности;

беременные - для снижения рисков осложнений и неблагоприятного течения беременности;

пациенты с предиабетом и сахарным диабетом.