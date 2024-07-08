Эндокринолог прокомментировала рекомендации врачей США по витамину D

Эндокринолог Мокрышева прокомментировала рекомендации врачей США по витамину D
В последние дни врачи и пациенты активно обсуждают новые рекомендации по контролю и приему витамина D, которые выпустила Американская ассоциация эндокринологов (Endocrine Society - ES). На подобные документы традиционно ориентируются медики во всем мире, поскольку гайдлайны обновляются исходя из самых свежих научных данных и результатов последних исследований. Но на этот раз рекомендации вызвали бурную реакцию и среди врачей, и среди пациентов, поскольку они буквально перевернули привычные представления о важности контроля за уровнем витамина D, о необходимости его принимать и о дозировках.
Так, эксперты ES пришли к выводу, что анализ уровня витамина D в крови проводить не нужно, уменьшили порог нормы, сократили показания для приема и уменьшили дозировки. Почему так резко изменилось отношение к витамину D и стоит ли российским врачам ориентироваться на рекомендации американских коллег, по просьбе "Российской газеты" рассказала директор "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева:
"Рекомендации, которые в 2024 году опубликовала ES, касаются профилактики, а также восполнения недостаточности или дефицита витамина D при различных хронических состояниях.
Для начала следует уточнить, что имеется в виду. ES констатирует, что, несмотря на многочисленные исследования, в которых демонстрируются ассоциации концентраций в крови гидроксикальциферола (промежуточного продукта превращения витамина D - другое название 25(OH)), c патологией опорно-двигательного аппарата, метаболическим синдромом, метаболическими, сердечно-сосудистыми, злокачественными, инфекционными и аутоиммунными заболеваниями, окончательный вывод об оптимальном уровне витамина D для предотвращения прогрессирования этих состояний сделать невозможно.
Тем самым ES предлагает считать нецелесообразным рутинное измерение данного показателя в различных популяциях. Вместе с тем, даже при отсутствии измерения 25(ОН) витамина D определенным категориям пациентов со стороны ES рекомендуется длительный прием колекальциферола.
Вот эти категории:
- дети в возрасте до 18 лет - для предотвращения рахита;
- люди старше 75 лет - для снижения риска смертности;
- беременные - для снижения рисков осложнений и неблагоприятного течения беременности;
- пациенты с предиабетом и сахарным диабетом.
Эксперты ES отмечают, что принимать добавки с витамином D взрослым людям в возрасте до 75 лет нецелесообразно, поскольку для восполнения в организме витамина D достаточно пищевых продуктов и обычного пребывания на солнце. Вместе с тем, в рекомендациях отмечается, что у лиц с исходным дефицитом витамина D - концентрацией 25(OH) витамина D менее 20 нг/мл (50 нмоль/л) прием витамина может иметь положительный эффект. С позиций НМИЦ эндокринологии хотела бы подчеркнуть, что в России врачебное сообщество всегда ориентируется на наши, национальные Клинические рекомендации, где четко регламентированы действия различных медицинских специалистов по различным заболеваниям. В отношении дефицита витамина D у нас также приняты федеральные Клинические рекомендации. Сейчас мы руководствуемся Клиническими рекомендациями, утвержденными 27.02.2015 года. К слову, и в российских национальных рекомендациях отсутствует утверждение о необходимости "скринировать" абсолютно всех людей на уровень 25(ОН) витамина D. То есть выполнять анализ всем подряд не нужно и по российским правилам. Наши КИ предписывают исследовать данный гормон для групп риска. И таких групп в нашем случае значительно больше, чем в американских рекомендациях. Мы считаем, что исследования на дефицит витамина D целесообразны и даже необходимы с целью определения тактики лечения и прогноза в отношении каждого конкретного пациента. Что касается групп риска, то их выделяют на основе результатов нескольких крупных исследований, а также ряда проведенных мета-анализов. В большинстве таких исследований выводы сходятся на том, что при низких концентрациях витамина D многие заболевания протекают значительно тяжелее и приводят к серьезным осложнениям. Встает вопрос: из чего же исходить при назначении терапии гормонами витамина D, если не определять его в крови пациента? В эндокринологическом сообществе России есть твердое убеждение: невозможно восполнить дефицит витамина D исключительно за счет продуктов питания и пребывания на солнце. Оба пути обеспечивают лишь малые дозы колекальциферола, и этого не всегда достаточно, чтобы нормализовать в организме те или иные процессы. Скажу больше, переносить рекомендации американских эндокринологов на российскую популяцию невозможно. Во-первых, в нашей стране на государственном уровне не проводится дополнительное обогащение продуктов питания витамином D и кальцием. Во-вторых, количество солнечных дней и температурный режим не дают россиянам физиологической возможности для достаточного синтеза витамина в коже. Как показывают исследования НМИЦ эндокринологии, среди россиян высока распространенность дефицита витамина D. А при недостатке этого витамина нарушается фосфорно-кальциевый обмен, в результате у 8-13% практически здоровых людей развивается вторичный гиперпаратиреоз - при этом заболевании возникают скелетные деформации. Подытоживая сказанное, замечу, и это мое экспертное мнение, что на формировании американских рекомендаций могли сказаться такие обстоятельства, как бремя экономических затрат, которое вынуждено нести государство, а также финансовые издержки страховых компаний, которые оплачивают проведение лабораторных анализов на дефицит витамина D и сам препарат при назначении его врачами различных специальностей".