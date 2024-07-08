Тренер рассказал, какую пользу приносит ходьба по ступенькам

Ходьба по ступенькам как вверх, так и вниз способствует сжиганию калорий и формированию красивых ягодичных мышц. Тренер по функциональной подготовке, мастер спорта международного класса Евгений Иноземцев рассказал «Клопс», как правильно приступить к упражнениям.

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Ступеньки — это самый универсальный тренажёр, обратил внимание мастер спорта. Тренироваться можно где угодно: поднимаясь на работу, в квартиру, гуляя по торговому центру.

«Если в доме есть лестница, ходите по ней и откажитесь от лифта!» — призывает Иноземцев.



Ходьба по ступеням насыщает организм кислородом, улучшает кровообращение, укрепляет сердце и лёгкие, является профилактикой отёков. Если вы поставите цель сбросить лишний вес, то и в этом поможет лестница, отметил тренер.

«Задействуются все мышцы: косые, ягодичные, пресс, прокачиваются ноги и руки», — продолжил специалист.



Эффективность тренировок во многом зависит от количества преодолённых пролётов и скорости забегания или сбегания. Будете ли вы наступать на каждую ступеньку или подниматься через одну.

«Продвинутые пользователи» лестницы и вовсе придумывают для себя интересные и нескучные варианты, например: ярус вверх — ярус вниз, два пролёта наверх и столько же вниз. Подниматься можно даже боком.

Евгений Иноземцев рекомендует начать тренировки с пяти лестничных пролётов.

«На первое время этого будет вполне достаточно. Но раз в неделю можно добавлять ещё по одному», — подчеркнул мастер спорта.



Если человек будет совершать подъёмы ежедневно, то через некоторое время он почувствует тонус в мышцах.

«Каждая ступень — это небольшой полуприсед. С каждым шагом ваши ягодичные мышцы будут всё круглее и красивее», — отметил тренер.



Для большего эффекта можно использовать утяжелитель, например, пакеты с продуктами, подытожил эксперт.

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