Диетолог посоветовал девять продуктов, которые особенно полезны в жару

Может показаться, что идеальным выбором в жаркий день будут холодные блюда, однако в жару прежде всего необходимо пополнять запас жидкости организма, и не только с помощью воды.

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«Некоторые продукты могут значительно повысить уровень гидратации», — отметил диетолог Николас Раш в интервью Yahoo Life.



По словам эксперта, в список продуктов с высоким содержанием питательных веществ, которые также содержат много жидкости, входят: арбузы, огурцы, сельдерей, клубника, шпинат, киви, апельсины, грейпфрут, виноград.

Кроме того, диетолог советует обратить внимание на прохладный томатный суп гаспачо. Но кое-что лучше напрочь исключить из летнего рациона.