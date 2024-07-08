Диетолог посоветовал девять продуктов, которые особенно полезны в жару

Эти 9 продуктов и одно блюдо особенно полезны в жару: совет диетолога
Может показаться, что идеальным выбором в жаркий день будут холодные блюда, однако в жару прежде всего необходимо пополнять запас жидкости организма, и не только с помощью воды.
«Некоторые продукты могут значительно повысить уровень гидратации», — отметил диетолог Николас Раш в интервью Yahoo Life.
По словам эксперта, в список продуктов с высоким содержанием питательных веществ, которые также содержат много жидкости, входят: арбузы, огурцы, сельдерей, клубника, шпинат, киви, апельсины, грейпфрут, виноград.
Кроме того, диетолог советует обратить внимание на прохладный томатный суп гаспачо. Но кое-что лучше напрочь исключить из летнего рациона.
«В жару не так уж много продуктов, которых вам следует избегать. Однако алкогольные напитки не подходят для употребления в жаркую погоду, поскольку алкоголь является мочегонным средством, что может привести к еще большему обезвоживанию», — объяснил специалист.