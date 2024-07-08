Педиатр перечислил способы избежать солнечных ожогов

Летом очень распространены солнечные ожоги среди взрослых и детей. Последние особо подвержены воздействию УФ-лучей, так как их кожа тоньше и нежнее. О том, как избежать солнечных ожогов летом, рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

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По ее словам, степень ожога может варьироваться от легкого покраснения до серьезных повреждений с волдырями и сильной болью. Основным симптомом, подметила Одинаева, является покраснение пораженной области, иногда же ожог может сопровождаться ознобом, головной болью и слабостью.

Незадолго до выхода на улицу стоит наносить средства от солнца. Помимо этого, важно не забывать о солнцезащитных очках, головных уборах и свободной одежде, утверждает специалист. Врач также указала, что посещать пляж стоит утром, то есть до 12:00, или вечером (после 17:00). Загорать же необходимо только под зонтом, а не под открытым солнцем.

Если все-таки не обошлось без солнечного ожога, то стоит переместиться в тень или прохладное место и приложить к участку кожи прохладные компрессы. При сильной боли можно пить обезболивающее.

После утихания острой боли врач рекомендовала нанести увлажняющий крем, гель или лосьон, предпочтительно с алоэ вера, чтобы уменьшить воспаление и боль

«Избегайте средств, содержащих спирт и гормоны. (…) Если появились волдыри, не прокалывайте их, чтобы избежать инфекции», — заключила специалист.



Ранее диетолог Нерия Дианова посоветовала пить больше минеральной воды в жаркую погоду. Таким образом можно легче перенести жаркие дни: напиток помогает бороться с обезвоживанием и регулирует количество соли в организме.