Эндокринолог рассказал, может ли зеленый чай навредить здоровью

Для многих зелёный чай – традиционный летний напиток, который отлично утоляет жажду в жару. Однако, несмотря на то, что этот продукт обладает многими полезными свойствами и вполне заслуженно входит в рацион здорового питания, некоторым людям желательно ограничивать либо избегать употребления этого продукта.

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Как рассказала Елена Сюракшина, врач-эндокринолог, к.м.н., диетолог, эксперт Роскачества, противопоказанием для употребления зелёного чая может стать приём препаратов, относящихся к группе антикоагулянтов, воздействующих на свёртывающую систему крови и снижающих риск тромбообразования. Дело в том, что зелёный чай богат витамином К, который снижает эффективность лекарства.

Во вторую группу входят люди, имеющие дефицит железа: танины в составе напитка препятствуют усвоению этого микроэлемента. В связи с этим, важно, чтобы между приёмом пищи и чаепитием прошло не менее 30 минут. Также в зоне риска – люди с обострением желудочно-кишечных заболеваний.

Кроме этого, необходимо помнить, что в зелёном чае отмечается высокое содержание теина – «чайного кофеина», который действует возбуждающе на нервную систему. Несмотря на то, что зелёный чай оказывает более мягкое воздействие, по сравнению с кофе, от этого напитка лучше отказаться перед сном. Такой эффект важно учитывать и людям с легковозбудимой нервной системой.

Определённые ограничения действуют и для страдающих гипертонией: при наличии этого заболевания стоит ограничиться одной-двумя чашками, причём в первой половине дня. Дело в том, что, помимо теина, в этом напитке содержится и катехин, относящийся к группе флавоноидов. Первый обладает тонизирующим действием, что способствует повышению артериального давления, а второй – сосудорасширяющим, что обеспечивает его снижение.

«Исходя из этого можно сделать вывод, что употребление зелёного чая сначала кратковременно повышает, а затем понижает артериальное давление. Такие скачки при гипертонии создают высокую нагрузку на сердечно-сосудистую систему», – считает эксперт.



В целом же, серьёзных ограничений к употреблению зелёного чая немного, этот напиток оказывает широкий спектр положительных воздействий на организм человека и отлично вписывается в здоровый образ жизни.