Терапевт назвал неожиданные ошибки в питании летом

Во время летнего периода у абсолютного большинства из нас меняются пищевые привычки. Кто-то начинает есть меньше, кто-то переходит на более легкую пищу, а кто-то, наоборот, употребляет больше вредного. Врач-терапевт Людмила Фролова рассказала WomanНit об ошибках в питании в этот жаркий период и что нужно делать, чтобы пережить лето, не испортив при этом фигуру и не подорвав здоровье.

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Злоупотребление холодными напитками

Когда на улице стоит нестерпимая жара, многие пытаются утолить жажду с помощью охлажденных напитков. В том числе, в ход идут сладкая газировка и коктейли. Однако от таких напитков лучше отказаться т. к. они содержат слишком много сахара.

«Такое питье может привести к резкому скачку сахара в крови, а затем к его падению, что вызывает усталость и раздражительность. Вместо этого лучше отдать предпочтение воде, несладким травяным чаям или свежевыжатым фруктовым сокам», — советует наш эксперт.



Недостаток свежих овощей и фруктов

Многие люди в жару теряют аппетит и предпочитают легкие перекусы вместо полноценных приемов пищи. Однако таким образом они упускают возможность получить необходимое количество витаминов, минералов и клетчатки из овощей и фруктов. Людмила:

«Летом особенно богаты полезными веществами томаты, огурцы, ягоды, дыни, арбузы и другие сезонные продукты».



Недостаточное потребление рыбы

Рыба очень полезный и питательный продукт, но есть те, кто считает, что в летом ее лучше не есть, т. к. она «тяжелая» для желудка. Но это не так. Рыба — это отличный источник белка, омега−3 жирных кислот и витаминов. В летний период ее потребление даже стоит увеличить. Людмила:

«Много полезных веществ содержится, например, в такой нежной рыбе, как мойва. Она богата витаминами A, D, B12, а также минералами: фосфором и селеном. Она легко усваивается и помогает восполнить нехватку жизненно важных веществ в летний период».



Недостаточное потребление воды

В жаркие летние дни организм теряет больше жидкости из-за усиленного потоотделения. Однако многие люди забывают пить достаточное количество воды, что приводит к обезвоживанию, головным болям, усталости и другим неприятным симптомам.

«Рекомендуется выпивать не менее 1,5—2 литров воды в день, а при повышенной физической активности или высокой температуре окружающей среды — еще больше», — напоминает Людмила Фролова.



Злоупотребление алкоголем

Наравне со сладкими напитками некоторые люди в жаркую погоду предпочитают охлаждаться и алкогольными. Однако это приводит к еще большему обезвоживанию организма и нарушению водно-электролитного баланса. Наш эксперт:

«Чрезмерное употребление алкоголя летом может вызвать головные боли, сонливость, снижение работоспособности и даже более серьезные проблемы со здоровьем. Отдайте предпочтение воде, соку или несладким прохладительным напиткам».



Непродуманный режим питания

Из-за активного отдыха, путешествий или просто лени люди часто нарушают привычный режим приема пищи летом. Пропуск завтраков, поздние ужины, нерегулярное питание приводят к снижению энергии, ухудшению пищеварения и набору лишнего веса.