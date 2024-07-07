Названы вредные свойства популярных овощей

Консервированный горох, томаты и картошка несут больше вреда для организма, чем пользы, пишет издание 74.ru со ссылкой на исследование медиков. Они выяснили, что консервированный зеленый горошек может привести к сильному газообразованию и обострить гастрит с язвой при чрезмерном употреблении.

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Также эксперты указали, что помидоры, выращенные в грунте с химическими удобрениями, могут вызвать повышенную кислотность и раздражение слизистой желудка. Кроме того. картофель негативно влияет на нервную систему, особенно если он был куплен зеленым, что может привести к отравлению.

Свекла затрудняет усвоение кальция, повышает кислотность желудка и может быть вредна для диабетиков из-за высокого сахарного содержания. Капуста может вызвать боли в кишечнике и метеоризм, поэтому не рекомендуется для людей с проблемами ЖКТ, воспалением язвы и заболеваниями щитовидной железы.

По словам медиков, баклажаны содержат яд в кожице, которое лучше удалять во время приготовления, так как в мякоти есть вещества, стимулирующие увеличение щавелевой кислоты и способные вызвать появление камней в почках.

До этого сообщалось, что фрукты и овощи в магазинах дорожают даже в летний сезон, несмотря на то, что они должны дешеветь из-за высокого урожая. При этом оптовая стоимость продукции снижается. Как пояснила NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, число перепродаж товара в процессе его доставки до покупателя на агрорынке растет. Фермерам все труднее прорваться на рынок, чем пользуются многочисленные перекупщики, накручивая свою долю в цене.