Сомнолог назвал способы легче заснуть при тревожности и стрессе

Эксперт по сну Мартин Сили назвал способы, которые помогают тревожным людям и тем, кто испытывает стресс, легче заснуть и улучшить качество сна. Его рекомендации приводит издание Huffpost.

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По словам Сили, при повышенной тревожности или сильном стрессе лучше высыпаться поможет установка цифрового комендантского часа. Для этого за пару часов до сна нужно перестать заходить в социальные сети и просматривать ленту новостей.

«Установите для себя строгий режим отхода ко сну и придерживайтесь его. Не позволяйте себе почитать "еще несколько твитов"», — заявил он.



Вместо изучения новостей эксперт предложил практиковать перед сном различные расслабляющие техники, например йогу, медитации или дыхательные упражнения. Они помогут снизить уровень гормона стресса кортизола и облегчат процесс засыпания, объяснил Сили. Также, по его словам, избавят от бессонницы расслабляющая ванна при свечах или ведение дневника, в котором можно изложить свои мысли и тем самым очистить разум.

Еще одна рекомендация эксперта — попробовать метод 10-3-2-1-0. Для этого за 10 часов до отхода ко сну надо прекратить употреблять кофеин; ложиться в постель нужно только через три часа после еды и употребления алкоголя. Заканчивать работу и другие стимулирующие нервную систему занятия необходимо за два часа до сна и за час до этого выключить телевизор и гаджеты, раскрыл суть метода Сили.

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