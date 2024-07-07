Названо количество шоколада, которое можно есть в день

Если в качестве десерта в течение дня человек решил съесть только шоколад, то он может съесть 30-50 гр шоколада в сутки, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева.

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«Если говорить про рекомендованное количество употребления шоколада, то нет четкого ответа на этот вопрос. Все зависит от образа жизни человека, его веса, состояния здоровья. Но ВОЗ рекомендует, чтобы на долю добавленного сахара приходилось 10% от калорийности всего рациона. Для здорового человека с суточной калорийностью 2500 ккал, допустимая максимальная норма добавленного сахара составляет 250 ккал в сутки. Если в качестве десерта в течение дня человек решил съесть только шоколад, то он может съесть 30-50 гр шоколада в сутки», – рассказала врач.



По словам Картаевой, калорийность разных видов шоколада примерно равна и составляет около 550 ккал, поэтому норма в 30-50 гр сохраняется для всех видов шоколадных плиток.

«Заболеваний, которые бы требовали полного исключения шоколада из рациона, нет. Однако, есть заболевания, которые требуют ограничения данного продукта в рационе человека, например, подагра. Людям с сахарным диабетом и людям с ожирением на этапе снижения веса можно рассмотреть в качестве десерта шоколад без добавления сахара. Людям с синдромом раздраженного кишечника и вздутием не стоит выбирать шоколад, где в качестве подсластителя используется сироп фруктозы или сорбит, употребление такого шоколада может привести к вздутию, болям в кишечнике и диарее», – заключила врач.



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