Эксперты рассказали, какая физическая активность лучше всего влияет на сердце
Регулярная физическая активность снижает риски образования тромбов, влияет на кровообращение всего организма, включая все внутренние органы. Также спорт помогает нормализовать артериальное давление.
Любая активность влияет на кровь, улучшая липидные показатели. Соответственно, после продолжительных и регулярных тренировок снижается уровень триглицеридов и холестерина. Спорт благотворно влияет и на общее самочувствие, улучшает настроение и убирает тревожность.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовано заниматься физическими нагрузками примерно по 30 минут три раза в неделю. Больше всего подходит пешая северная ходьба.
Также в числе рекомендованных йога и плавание, сообщает портал "Здоровое питание".