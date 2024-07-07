Какая физическая активность лучше всего влияет на сердце

Регулярная физическая активность снижает риски образования тромбов, влияет на кровообращение всего организма, включая все внутренние органы. Также спорт помогает нормализовать артериальное давление.

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Любая активность влияет на кровь, улучшая липидные показатели. Соответственно, после продолжительных и регулярных тренировок снижается уровень триглицеридов и холестерина. Спорт благотворно влияет и на общее самочувствие, улучшает настроение и убирает тревожность.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовано заниматься физическими нагрузками примерно по 30 минут три раза в неделю. Больше всего подходит пешая северная ходьба.

Также в числе рекомендованных йога и плавание, сообщает портал "Здоровое питание".