Три продукта, которые губят сосуды наравне с ложками сахара

Врачи привели аргументы в пользу того, чтобы ради здоровья отказаться от некоторых продуктов. Пытаться сделать их полезными - не получится, передает здоровое-питание.рф со ссылкой на медиков.

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Как отметила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, частое употребление переработанного мяса (колбаса, ветчина, сосиски, бекон) провоцирует сразу три опасных недуга - диабет, рак толстой кишки, сердечно-сосудистые заболевания.

"Одна из главных причин – содержание нитритов и нитратов, используемых для консервации продукта", - уточнила специалист, добавив, что нагрев этих веществ в процессе переработки образует канцерогенные соединения.

Выступают медики и против сладких напитков, где в составе есть сахар и ароматические добавки. Вместе с такой жидкостью человек получает пустые калории. Регулярное их употребление ведет к метаболическому синдрому, инсулинорезистентности, накоплению избыточного веса. Также употребление таких напитков губительно влияет на сосуды.

Опасаться стоит и трансжира. Нет ничего полезного и в кексах, пирожных, булках, вафлях, печенье, сухих завтраках и хлопьях в глазури. Все эти продукты, как правило, содержат те самые трансжиры.

"Чтобы обезопасить себя от порции вредных жиров, читайте состав продуктов на упаковке. В них не должно быть гидрогенизированного масла", - подчеркнула Маргарита Провоторова.



Еда с транжирами повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, вплоть до инфаркта и инсульта, приводит к болезни Альцгеймера и ревматоидному артриту, усиливает воспаление в клетках организма.

Также в список попали алкоголь и рафинированные продукты (хлеб из белой муки высшего сорта, белый сахар, различные "быстрые" хлопья).

Ранее врачи отметили, что в день допустимо съедать шесть ложек сахара - с учетом продуктов, в которые он уже был добавлен производителем.