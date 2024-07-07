Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе

Для сохранения здоровья нужно ограничить в рационе продукты с добавлением сахара, мясо обработанное на промышленном производстве, а от алкоголя стоит отказаться вовсе. Такое мнение высказала диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова.

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— Например, это продукты с добавленным сахаром, то есть которые содержат сахар, мед, сиропы различные. Рекомендуется, чтобы их калорийность была не более 50 процентов от общего рациона, — сказала медик.



Комиссарова указала, что необходимо ограничить продукты промышленно переработанного мяса: сосиски, колбасы, бекон и так далее. В целом стоит сократить употребление промышленно переработанных продуктов, фастфуда и продуктов глубокой заморозки.

— Алкоголь лучше вообще убрать из рациона, потому что нет безопасной дозы алкоголя, — подчеркнула врач.



По ее словам, в общем нет «плохих» и «хороших» продуктов. Необходимость исключения из питания каких-то конкретных из них — миф, передает РИА Новости.

Врач-диетолог Алексей Кабанов объяснил, в чем польза и вред свежевыжатых соков. Он подчеркнул, что его употребление приводит к скачкам уровня сахара в крови, что может повлечь за собой развитие диабета.