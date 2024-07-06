Диетологи назвали продукт, который можно и нужно есть на ночь

Существует мнение, что ужинать нужно не позднее шести часов вечера, при этом существуют «плохие» продукты, употребление которых негативно скажется на весе. Но есть кое-что, что можно спокойно употреблять на ночь и иметь обратный эффект – килограммы начнут уходить.

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И это кое-что – греческий йогурт. Он богат белком, содержит минимальное количество сахара, ускоряет метаболизм и поддерживает чувство сытости. Выбирать лучше натуральный йогурт, без добавок, к нему можно положить свежие ягоды или мед для вкуса, пишет stavropol.media.

Употребление греческого йогурта на ночь и регулярно снижает вес и улучшает общее состояние организма благодаря пробиотикам.

Однако не стоит возлагать надежды только на этот продукт. Нужно сбалансировано питаться и вести активный образ жизни. А перед похудением стоит обратиться к врачу, чтобы оценить состояние здоровья и риски.

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