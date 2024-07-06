Врач рассказал, как справиться с выпадением волос

Доктор медицинских наук и профессор Российского биотехнологического университета Григорий Флакс перечислил способы, которые помогут при выпадении волос, сообщает издание РИА Новости.

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По его словам, в первую очередь нужно снизить уровень стресса. Обязательно следует выделять время на сон и отдых, а также заниматься физическими нагрузками. Врач посоветовал попробовать медитацию и йогу, поскольку они помогают расслабиться.

Во-вторых, стоит отказаться от некоторых средств и способов для укладки волос. Термоприборы нужно заменить на мягкие щетки, а также приобрести профессиональные средства по уходу за волосами с ромашкой и миндальным маслом.

В-третьих, необходимо поработать над рационом: врач советует есть больше зеленых овощей, в которых содержатся витамины А и С, а также железо.

Следует употреблять в пищу и морепродукты, в составе которых – йод, цинк и селен.

Обратите внимание также на бобовые – организм будет получать больше витамина В и белка.

Орехи и грибы можно добавить в рацион, поскольку они содержат минералы и витамины, которые полезны для волос.