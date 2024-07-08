Доктор объяснил, как правильно чистить и лечить уши детям

Заведующая детским оториноларингологическим отделением областной клинической больницы № 1 Ирина Коновалова поделилась советами, которые помогут сохранить здоровье ушей в детском возрасте.

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Некоторые родители сталкиваются с тем, что у их ребенка в ушах образуется очень много серы. Она выделяется при работе потовых серных желез наружного слухового прохода, смазывая и очищая слуховой канал, а также защищая от инородных тел, бактерий и грибков.

Во время жевательных движений микроворсинки внутреннего слухового канала выталкивают серу наружу, передает слова специалиста «Вечерний Волгоград.ру».

Ушную гигиену нужно проводить салфеткой или полотенцем, когда мы купаемся или моем голову. Протирать следует места, до которых получается дотянуться. Важно не допускать попадание воды во внутренние каналы. Если же влага попала в ухо, то следует воспользоваться ватным диском. При этом неправильные действия могут привести к повреждению барабанной перепонки.

А вот использовать ватные палочки не рекомендуется, поскольку они не стерильны и могут привести к получению микротравм.

При появлении проблем с органом слуха, необходимо обращаться к медицинскому специалисту. Поводом для посещения медучреждения могут стать появление покраснений, отека и шелушения в районе ушной раковины и слухового канала. Также насторожить должно увеличение количества серы и изменение ее консистенции, цвета и запаха.