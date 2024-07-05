Врач рекомендовал лучший продукт для ночного перекуса

Ночные перекусы — в целом не слишком хорошая идея, но если вы вот-вот решитесь на поздний ужин, о котором пожалеете, или готовы открыть пачку чипсов для вечера за любимым сериалом — не спешите, существует более здоровая альтернатива. Избавить от чувства голода без скачка уровня сахара в крови может миндаль. Орех также богат клетчаткой, которая помогает замедлить всасывание сахара в кровь, и минералами, такими как магний, который помогает сбалансировать уровень сахара в крови.

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«Растительный белок, содержащийся в миндале, помогает замедлить пищеварение и обеспечивает постоянный приток энергии в течение ночи, поддерживая уровень сахара в крови в идеальном диапазоне», — рассказала изданию EatingWell диетолог Эрин Палински-Уэйд.



К слову, согласно опросу 2021 года, около 60% взрослых перекусывают после 20 часов вечера. А исследование 2023 года показало, что употребление горсти миндаля за 30 минут до еды понижает уровень сахара в крови у людей с более высоким, чем обычно, уровнем.