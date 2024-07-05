Диетолог назвал способ быстро улучшить самочувствие после алкоголя и жирной пищи

Диетолог Керри Бисон назвала доступный способ быстро улучшить самочувствие после вечеринки с вредной едой. Ее слова цитирует издание Metro.

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Эксперт объяснила: жирная пища долго переваривается, сладкая вызывает скачки уровня сахара в крови, а алкоголь провоцирует обезвоживание и перегружает печень, поэтому после злоупотребления ими необходимо наполнить рацион продуктами с клетчаткой, белком и полезными жирами. С этой задачей, по ее словам, лучше всего справятся орехи, фрукты, цельнозерновые продукты, а также яйца, тофу, бобы, постное мясо или рыба и авокадо.

На помощь организму после употребления вредной пищи, добавила Керри, придут и богатые антиоксидантами продукты и напитки: зеленый чай, куркума, красный виноград и вишня, темный шоколад.

В период восстановления диетолог посоветовала отказаться от белого хлеба, белого риса и макарон. Заменить их можно овсом, коричневым рисом, фасолью, чечевицей и цельнозерновым хлебом.

«Эти продукты помогут сбалансировать уровень сахара в крови, поскольку замедлят углеводный обмен», — объяснила она.



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