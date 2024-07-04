Как работать в жару. Десять приемов против «тепловой лени»

Жара мешает работать в привычном ритме. Переутомление и вялость начинают проявляться еще до обеденного перерыва. Такое явление совершенно нормально, уверяют специалисты, и называют это состояние «тепловой ленью». Подробнее о том, как жара влияет на организм человека и можно ли сохранить высокую работоспособность в такие дни, читайте в материале MIR24.TV

Что происходит с организмом?

Как отмечают физиологи, оптимальная температура, при которой человеку комфортно работать, составляет 20-25 градусов тепла. Каждый последующий градус ухудшает работу мозга примерно на 8-10%. Получается, из-за изнуряющей жары на протяжении уже нескольких дней москвичи и жители столичного региона ощущают снижение работоспособности на 50-80%.

Главный врач Клинической больницы им. Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова объясняет, какие процессы запускаются в организме в это время: «Когда температура окружающей среды повышается, человеческое тело пытается охладиться. Однако при экстремальной жаре механизмы терморегуляции могут оказаться недостаточными для поддержания нормальной температуры тела. Это может привести к перегреву организма и тепловому удару».

«При перегреве кровь приливает к коже, чтобы отдать тепло наружу. В результате сердце работает быстрее, пульс учащается, а кровяное давление падает. Кроме того, потоотделение увеличивается, чтобы помочь телу остыть. Но если влажность воздуха высока, пот не испаряется так быстро, как обычно, и тело продолжает нагреваться», – рассказывает специалист.



Состояние усталости из-за жары называют также «тепловой ленью». Как объясняет врач, оно возникает по причине того, что организм тратит больше энергии на поддержание своей нормальной температуры. Кроме того, при повышенной температуре снижается уровень кислорода в крови, что также может вызывать чувство усталости.

Как поддерживать работоспособность?

Избежать феномена «тепловой лени» практически невозможно. Но есть несколько условий, которые помогают поддерживать работоспособность даже в самые жаркие дни:

Одна из главных рекомендаций – грамотное планирование. Важные дела лучше всего назначать на утро или перенести на вечер, когда температура ниже.

Важно следить и за питанием. Специалисты рекомендуют уменьшать привычные порции во время жары.

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