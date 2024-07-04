Стало известно, как не заработать обезвоживание в жару

Фруктовые соки и сладкие газированные напитки не подходят для утоления жажды, так как содержат большое количество сахара. Это может создать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, которой придётся вырабатывать больше инсулина для переработки сахара. Продукты, богатые сахаром, это скорее еда, чем питьё, отметила она.

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Также не стоит отдавать предпочтение холодным напиткам, так как переохлаждение слизистых оболочек может привести к размножению патогенных бактерий и вирусов, включая те, которые находятся в нашем организме в спящем состоянии. Это может вызвать инфекции, пояснила эксперт.

Из-за потери минералов в жаркие дни следует употреблять больше продуктов, богатых ими. Это, прежде всего, сезонные овощи, зелень, фрукты и ягоды. Овощи, фрукты и ягоды также содержат много жидкости, поэтому они особенно полезны в жаркие дни, заявила диетолог в беседе с «Тульской службой новостей».

В то же время, не рекомендуется есть жирную, сладкую и тяжёлую пищу, а также жареные и копчёные продукты. Они создают большую нагрузку на организм, так как тяжело перевариваются.

Солёную пищу лучше избегать, а использовать специи можно и нужно. В жарких странах специи применяют в больших количествах, так как многие из них обладают бактерицидным действием. Они блокируют размножение болезнетворных бактерий, если добавить их в пищу, подчеркнула эндокринолог.

Также стоит помнить, что молочные продукты относятся к скоропортящимся, поэтому с их употреблением необходимо быть осторожными, заключила Бурякова.

Ранее эндокринолог Павлова сказала, что даже при регулярном употреблении вреда от яиц не будет, а также свежевыжатые соки не вредят здоровью, но не могут вывести токсины.