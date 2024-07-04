Врач рассказала, какие продукты не стоит есть натощак

Завтрак является одним из важнейших приемов пищи. Однако далеко не каждый продукт стоит употреблять натощак. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина.

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По словам специалиста, к таким продуктам относится кофе.

— У некоторых кофе натощак может вызвать изжогу и ощущение тяжести в животе, а у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта может спровоцировать усиление имеющихся жалоб и обострение хронического заболевания, — рассказала врач.



Она также добавила, что кофе можно пить утром, но лучше это делать после полноценного приема пищи, а не на голодный желудок.

Кроме того, Зарубина рекомендует за завтраком отказаться от белого хлеба, сдобы и выпечки. Они являются источником простых углеводов, которые быстро повышают глюкозу в крови, а потом так же быстро ее снижают. Таким образом, из-за таких резких скачков сахара человек получает только ощущение усталости, вскоре вновь наступает чувство голода.

Еще один продукт, который не стоит есть на завтрак — каши быстрого приготовления. По словам гастроэнтеролога, они проходят сильную обработку и теряют свои полезные свойства, насыщая организм энергией лишь на короткий промежуток времени. При этом врач отметила, что каши долгой варки дают массу полезных элементов, с их помощью уровень глюкозы и инсулина повышается плавно, а организм становится сытым на долгое время.

В список продуктов, которые не стоит есть натощак, Зарубина также добавила соки, овощи и фрукты, поскольку они способны раздражать слизистую оболочку желудка, пишет «Газета.ру»

В начале июня гастроэнтеролог Зарубина назвала продукты, которые вызывают вздутие живота.