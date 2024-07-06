Врач прокомментировала опасность сочетания мятных леденцов со сладкой газировкой

Реакция, которая происходит, когда в газированный сладкий напиток погружается мятный леденец, много где описана. Есть множество роликов с извергающимся из бутылки фонтаном, которые особенно привлекают детей. Насколько опасным может быть эксперимент совместного употребления сладкой газировки и мятных драже? Ответила врач.

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Татьяна Немальцева, врач-детский гастроэнтеролог ИНВИТРО, упомянула химический опыт, который одно время активно публиковался на разных сайтах. Врач отметила, что реакция в виде бурлящего фонтана газировки, извергающегося из бутылки после погружения туда мятного драже, обусловлена структурой драже. При погружении в газировку, особенно, на основе сахарозаменителей, в микроскопических порах на поверхности драже происходит реакция с формированием диоксида углерода, что приводит к образованию огромного числа пузырьков, вырывающихся из бутылки гейзером.

Врач отметила, что проводить такой опыт на себе, пробуя сочетать сладкую газировку и мятные леденцы – не стоит. К фатальным последствиям это не приведёт, но возможно появление повышенного газообразования – как и при употреблении большого количества любого газированного напитка. Не рекомендуется помещать мятные драже в рот и запивать их газировкой: избыточная пена может вызвать рвоту, человек может поперхнуться.

Родителям детей, которых может привлечь такой эксперимент, врач посоветовала провести беседу во избежание негативных последствий.