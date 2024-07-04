Опубликован список самых полезных продуктов для беременных

Самыми полезными продуктами для беременных являются диетическое мясо, особенно кролик, а также куриная печень, шпинат и брокколи, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. Эксперт подчеркнула, что женщинам «в положении» стоит добавлять в рацион побольше свежих овощей и фруктов.

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Самое чистое и полезное мясо для беременных — кролик. В нем очень мало холестерина, оно легко усваивается. Также будущим мамам необходимы витамины группы B для правильного формирования плода — их много в куриной печени, которая также содержит магний и фосфор. Также в рацион нужно добавить шпинат, брокколи, как можно больше свежих овощей и фруктов, — заявила Микитюк.



Она напомнила, что, в зависимости от сезона и вкусовых предпочтений, беременным стоит употреблять бананы, яблоки, абрикосы, апельсины, персики и манго. Диетолог отметила, что будущим мамам также нужно обратить внимание на жирные сорта рыб, морепродукты, авокадо и растительное масло.

Жиры: рыба, морепродукты, авокадо, растительное масло, орехи. Продукты ценятся из-за содержания полиненасыщенных жирных кислот, которые идут на построение нервной системы плода. В зависимости от сезона и вкусовых предпочтений, беременным стоит употреблять бананы, яблоки, абрикосы, апельсины, персики и манго, — считает Микитюк.



Собеседница добавила, что для нормального развития плода и здоровья женщины организму необходимо железо, входящее в состав эритроцитов, помогая доставлять кислород ко всем тканям матери и будущего ребенка. По ее словам, данный элемент содержится в красном мясе, яйцах и морской капусте.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в «ультраобработанной пище», которая якобы предназначена для правильного питания, нет клетчатки и других необходимых человеку веществ. Он также отметил, что худеющим можно не считать калории, если изначально выбирать правильные и натуральные продукты.