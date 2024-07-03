Эксперт рассказал о главных трендах в современной стоматологии

Основательница стоматологической клиники рассказала INC-News.ru о последних тенденциях в зубном бизнесе.

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Сфера стоматологии не стоит на месте и в ней периодически появляются тенденции, которые задают новый вектор развития. Многие из них связаны с новыми технологиями, без которых сложно представить жизнь современного человека. О главных трендах в стоматологии рассказала Оксана Преображенская, эксперт в сфере бизнеса, основательница стоматологической клиники «Стоматология супергероев».

Микроскопическое лечение зубов

Использование микроскопа для лечения зубов необходимо в случаях, когда нужно провести ювелирную работу. Это очень удобно при очистке каналов больного зуба с целью сохранения его функциональности. С помощью микроскопа можно увидеть даже самые мелкие дефекты и эффективно устранить их. Такая процедура будет только набирать популярность, потому что сейчас это один из лучших способов сохранить природные зубы.

Импланты нового поколения

Производство имплантов активно развивается и изменения касаются не только технологии их изготовления, но и материалов, из которых они производятся. Сейчас для изготовления имплантов используют титан, так как он очень прочный, выдерживает нагрузки и не подвергается коррозии. Но всё чаще наблюдать за тем, как вместо него применяют цирконий, который является биосовместимым и эстетичным.

Внедрение цифровых технологий

Сложно представить современную стоматологию без рентген-кабинета и компьютерного томографа, ведь они помогают правильно поставить диагноз и отслеживать эффективность лечения зубов. Но технологии на этом не перестают развиваться, можно наблюдать за тем, как появляются новые инструменты в помощь специалистам. Их использование позволяет совершенствовать работу стоматологов и дарить пациентам красивые улыбки.

Один из таких инструментов — внутриротовой сканер. Он способен заменить слепки, которые часто доставляет пациентам ощущение дискомфорта. В следующие годы спрос на него будет только расти.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект сейчас используется везде, в том числе и в сфере стоматологии. Применяя его в своей работе, специалисты могут наиболее точно проводить диагностику пациентов. Особый интерес вызывает ИИ Diagnocat, который является виртуальным помощником стоматолога. С его помощью можно избежать ошибок в диагностике и составить оптимальный план лечения с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Каждый зуб на рентгенограмме автоматически идентифицируется по универсальной стоматологической системе нумерации зубов, а далее создается отчет, в котором описывается состояние каждого зуба. Diagnocat может идентифицировать 20 возможных показателей для 2D-изображений и более 65 для КЛКТ. Программа также может обнаружить отсутствующие зубы.

Профилактика зубов

Чтобы зубы оставались красивыми и здоровыми, нужна регулярная профилактика. Даже при отсутствии явных проблем в ротовой полости необходимо ходить к стоматологу раз в полгода. Если сделать это своей привычкой, можно предотвратить многие проблемы и сэкономить деньги на лечении.

Эстетическая стоматология

Пациенты стоматологических клиник все чаще обращаются за эстетическими процедурами, которые помогают добиться красивой улыбки. К ним можно отнести процедуру отбеливания зубов, виниры и другие услуги, помогающие стать более привлекательными.

Осознанность

Важно понимать страхи своих пациентов и применять осознанный подход как к лечению взрослых, так и к лечению детей. Для этого клиники создают комфортные условия, чтобы снизить уровень стресса и страха, который характерен взрослым пациентам. У нынешних детей уже нет таких травм, как у их родителей, потому что они с раннего возраста чувствуют бережное отношение стоматологов.

Психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, Петр Галигабаров отмечает, что страх перед стоматологом может быть как заложенный в процессе взросления, так и обусловленный природой. Причем в не зависимости от причин его проявления кабинет стоматолога - это отличное место для внутреннего паникера.