В Роспотребнадзоре раскрыли пользу варенья из ревня

Роспотребнадзор: в варенье из ревеня есть железо, клетчатка и магний. Ревень — не самый популярный у россиян овощ, и зря, ведь растение очень полезно для здоровья. Главное — знать, что сами листья несъедобны. В пищу употребляют только стебли — из них делают варенье, начинки для пирогов и даже варят компоты. Рассказываем, что полезного содержит в себе варенье из ревеня.

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Варенье из ревеня: польза

Как объяснили в Роспотребнадзоре, варенье из ревеня содержит в себе витамины С, Е, К и группы В. Также такое лакомство богато железом, клетчаткой, магнием, калием, кальцием и фосфором, сообщил «kras.mk.ru».

Среди полезных свойств такого продукта:

поддержка работы желудочно-кишечного тракта;

улучшение процессов регенерации;

укрепление состава костей;

мочегонный и жаропонижающий эффект;

улучшение состава крови;

В то же время нельзя забывать о калорийности варенья из ревеня: в 100 г содержится около 314 ккал.

Дикие растения на даче

Ранее «Секрет» рассказал, что многие полезные растения, которые растут у вас на даче, могут пригодиться в кулинарии. Например, листья крапивы можно добавить в салат или щи, а листья одуванчика — в чай.