Есть и молодеть: какая еда помогает сохранить красоту

Топ-5 продуктов, благодаря которым можно сохранить молодость, здоровье и красоту, составила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Марина Савкина.

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Список возглавляет жирная рыба. Она источник полезных полиненасыщенных жиров, которые нужны для синтеза гормонов, строительства мембран клеток, здоровья нервной системы, сердца и суставов. А дикий лосось и скумбрия содержат суточную норму витамина D.

На втором месте - молочные продукты. Доказано, что маложирное коровье молоко замедляет биологическое старение организма. А сыр, кефир, творог и йогурты - отличные источники белка и кальция.

Фрукты и ягоды - бесценные источники клетчатки, витаминов и природного сахара. Они обогащают организм антиоксидантами: витаминами А и С, флавоноидами и другими. Полезные нутриенты помогают в борьбе со свободными радикалами - одними из основных факторов старения.

Много витаминов и клетчатки и в овощах. По мнению многих ученых, пожилые люди, которые получают с едой много пищевых волокон, на 80 % чаще живут дольше.

И на пятом месте находятся продукты с растительным белком. Они хорошо усваиваются, обогащают организм витаминами и минералами для сохранения молодости и красоты. В их числе: орехи, чечевица, фасоль, горох и соя. Из них можно готовить супы, гарниры, котлеты.

"Возьмите за правило полностью заменять животный белок растительным хотя бы раз в неделю", - советует эксперт.



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