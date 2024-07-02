Эндокринолог перечислил способы быстро и легко просыпаться

Чтобы просыпаться быстро и легко, необходимо соблюдать несколько простых правил, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. Способы быть бодрыми по утрам врач назвала в своем Telegram-канале.

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Тем, кто хочет быть бодрым по утрам, доктор рекомендовала регулярно правильно питаться. В частности, выбирать здоровые продукты, тщательно пережевывать пищу практически до жидкого состояния, а также не перекусывать в течение дня.

«Забудьте о полках с готовой едой. Цельные продукты — ваш лучший выбор. Ведь здоровое утро начинается со здорового завтрака», — заверила Лебедева.



Врач призвала пить достаточное количество воды в день (30 миллилитров на килограмм веса) и пить теплую воду за 20 минут до завтрака. Источником бодрости она назвала и правильный сон. По словам Лебедевой, спать нужно ложиться до полуночи.

Доктор также обратила внимание на важность физической активности.

«Спорт, танцы под любимую музыку или утренняя йога — пусть ваша кожа дышит и избавляется от токсинов», — посоветовала Лебедева и добавила, что взбодриться хорошо помогают приседания.



Кроме того, врач порекомендовала избавиться от токсичных отношений.

«Токсичные люди — как бракованные батарейки в фонарике. Не позволяйте им затмить ваше настроение», — порекомендовала доктор.



Ранее Лебедева предостерегла от употребления мяса акулы, рыбы-меча, тунца, макрели и марлина. Она объяснила, что эти рыбы в течение жизни накапливают тяжелые металлы, например ртуть и кадмий, способные отравить организм человека.