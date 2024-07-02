Зачем француженки пьют артишоковую воду по утрам

Артишоки — не самые популярные у нас овощи, но их можно найти в больших супермаркетах, чтобы «подружиться» с этими любимцами француженок. Жительницы Франции утверждают, что употребление отвара этого богатого питательными веществами продукта может помочь справиться со вздутием живота и несварением желудка. Разбираемся в вопросе вместе.

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Что такое артишоковая вода?

Это жидкость, которая обычно готовится из целых артишоков, включая листья, стебли, сердцевину и цветы. Употребляемая в холодном или горячем виде (как чай из артишоков), артишоковая вода считается вкусным и полезным напитком, способным очистить организм от токсинов и улучшить пищеварение, а также обеспечить организм множеством питательных веществ. Например, таких как витамины A, C и B1 и минералы — железо, магний, цинк и кальций. Артишоковый чай считается трендом в мировом масштабе, а в некоторых странах Азии его используют для лечения головной боли, диабета и других заболеваний.

Польза питья воды из артишоков

Нутрициолог Елена Мухина утверждает, что артишоковая вода — отличный способ укрепить иммунитет, поскольку в ней содержится много витамина С и антиоксидантов. «Она также может помочь снять стресс и тревогу, учитывая содержание в ней магния, цинка и калия», — добавляет она. Другие преимущества: снижение уровня холестерина, защита печени от токсинов и усиление выработки желчи, улучшение пищеварения. А еще это эффективное мочегонное средство (прощайте, отеки!).

Помогает ли артишоковая вода при вздутии живота?

Артишоковая вода действительно давно известна как средство против вздутия живота. «Экстракт цинарина из артишоков помогает справиться со вздутием живота, поскольку стимулирует выработку желчи, которая помогает кишечнику переваривать жиры и впитывать витамины из других продуктов, — объясняет Елена. Два антиоксиданта, содержащихся в артишоках (цинарин и силимарин), связаны с улучшением работы печени, в частности с ее детоксикационными свойствами; удаление токсинов из организма также может помочь избавиться от вздутия живота.

Кому следует избегать артишоковой воды?

По словам Елены, артишоковая вода может не подходит некоторым людям. "Всем, кто чувствует газы или вздутие живота при употреблении таких овощей, как брокколи, капуста, цветная или брюссельская капуста, следует избегать артишоков, так как они могут вызвать похожие симптомы», — советует она. Кроме того, если у вас запор или нехватка клетчатки, рекомендуется избегать артишоковой воды и вместо нее съесть несколько настоящих артишоков, чтобы получить дополнительную клетчатку.

Как приготовить воду из артишоков в домашних условиях

Елена рекомендует отварить артишоки и использовать отвар для питья, не забывая при этом есть сам артишок, он отлично подходит как в качестве гарнира для мяса или рыбы, так и в качестве самостоятельного блюда, хорош он и в салате. Кстати, пакетики с артишоками или сушеные артишоки также доступны в продаже, их нужно заваривать просто как чай.

Как использовать артишоковую воду

Нутрициолог рекомендует пить артишоковую воду в чистом виде. А еще вы можете употреблять ее во время еды, пить по утрам, добавлять в супы или смузи использовать для приготовления супа.