Мясников поделился рекомендациями, как правильно отдыхать в выходные

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников посоветовал, как отдыхать в выходные дни, чтобы набраться сил. Он считает, что в выходные особенно важно сменить «картинку». Об этом рассказывает Общественная Служба Новостей.

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«В выходные надо перезагружаться. Для кого-то это лес, природа, для кого-то — побыть одному. Для кого-то, наоборот — позвать гостей, для кого-то — пойти в театр или, наконец, посмотреть сериал», — сказал он.



Он добавил, что единственное, чего нельзя делать в выходные, это терять их. Поэтому к выходным надо готовиться, планировать их. К примеру, любой человек может выехать за город, погулять, посидеть на поляне и послушать пение птиц, если на улице лето.