Чем полезно ежедневное взвешивание

Большинство диетологов и ученых считают, что постоянный контроль своего веса положительно сказывается на пищевых привычках и помогает выработать самоконтроль. Особенно это полезно для взрослых людей, склонных к набору веса.

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На этот счет в научном и медицинском сообществе существуют разные точки зрения. Некоторые диетологи считают, что еженедельное и ежедневное взвешивание может быть полезным даже для тех, кто не сидит на какой-то жестокой диете. Контроль собственного развивает самодисциплину и позволяет повысить ответственность за свое состояние. Особенно это полезно тем, кто занимается физическими нагрузками.

Другие эксперты считают, что постоянные взвешивания могут вызвать нервозность и стресс у людей, которые пытаются похудеть, но им не нравится увиденная на весах цифра. Однако ученые на основе комплексных исследований пришли к заключению, что осведомленность о состоянии своего здоровья и постоянный контроль веса несет в себе гораздо больше пользы, чем вреда.

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