Врач посоветовала употреблять арбузы для красивого и здорового загара

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала в эфире радио «Спутник», какой рацион позволит приобрести здоровый загар. Для того чтобы кожа приобрела красивый бронзовый оттенок, необходимо насытить организм определенными витаминами и аминокислотами.

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Зачастую организму не хватает витамина D, который содержится в яйцах, молоке, а также ростках пшеницы и грецких орехах. Такие важные аминокислоты, как тирозин и триптофан, содержатся в основном в продуктах животного происхождения. Рекомендуется употреблять индейку, говядину и сыр.

А для поддержки уровня провитамина А можно употреблять массу сезонных фруктов, среди которых дыни, арбузы, абрикосы и морковь. Не повредит также порция морковного или томатного сока.

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