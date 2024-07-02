Диетолог рассказала о вредных последствиях интервального голодания

Врач-диетолог Юлия Пигарева предупредила, что интервальное голодание подходит далеко не всем, так как эта диета сопряжена с дефицитом питательных веществ. И прежде чем перейти на такой режим питания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

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Пигарева также отметила, что интервальное голодание приводит к повышению уровня вредного холестерина. Чрезмерно долгое следование этой диете может привести в итоге к срыву и перееданию после ее завершения.

Такая диета строго противопоказана больным булимией, анорексией и сахарным диабетом. Для диабетиков еще советскими учеными был разработан режим питания, который не потерял актуальности.

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