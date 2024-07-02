Почему стоит заниматься растяжкой. Пять веских причин

Основатель студии балета Гуфранова: при занятии растяжкой минимальны риски травм. Почти любой спорт полезен для здоровья, если заниматься им в разумной мере. При этом некоторые виды физической активности могут быть травмоопасными, а какие-то — иметь серьёзные противопоказания. Разбираемся, какие есть плюсы у занятий растяжкой и почему стоит ею заниматься.

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Почему нужно заниматься растяжкой

По словам соосновательницы международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксении Гуфрановой, есть пять причин, чтобы заниматься растяжкой. Она:

помогает улучшить мобильность суставов и эластичность мышц (снижается риск развития артроза, снимаются мышечные зажимы и напряжение);

приводит тело в тонус, подтягивает фигуру;

улучшает выносливость;

помогает отдохнуть и расслабиться;

подходит для разминки и заминки перед силовыми занятиями и кардио.

В то же время эксперт отметила, что важно не переусердствовать, чтобы не спровоцировать гипермобильность суставов. Данное направление — это ленивый вид тренировки, когда не хочется активно заниматься и потеть в зале, заметила Гуфранова. Плюс растяжка не ведёт к усталости, а, наоборот, запускает эффективный восстановительный процесс после насыщенной тренировки.

Упражнения для гибкости и осанки

Ранее баскетболистка Елена Беглова рассказала о важности упражнений на баланс. Они помогают развить гибкость, повысить эластичность мышц и связок и сформировать красивую осанку. Вот комплекс упражнений на баланс, который поможет избавиться от внутреннего напряжения, стресса и даже улучшит сон:

подготовка стопы,

растяжка квадрицепсов,

бег на месте с выпадом,

боковая планка,

завершение и растяжка.

О том, как выполнять тренировку, рассказали в этом материале.