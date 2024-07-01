Врач рассказал, сколько воды нужно пить в жару

В жару важно регулярное пополнение запасов жидкости, поэтому следует употреблять около 200 мл воды каждый час. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

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«В жаркие месяцы мы сталкиваемся с чувством жажды и увеличенной потливостью из-за процессов терморегуляции. Пить нужно, отдавая предпочтение правильным напиткам, таким как вода или несладкие травяные чаи», — сказала Тананакина.



Она также посоветовала летом чаще употреблять кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир и творог. Их можно дополнить ягодами и фруктами, что улучшит пищеварение, обеспечит организм влагой и витаминами, заключила специалист.

До этого Тананакина отмечала, что снижение аппетита в жару является нормой, поскольку организм не тратит энергию на поддержание тепла, в отличие от зимы.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на этой неделе жителей Москвы и Московской области ожидает аномально жаркая погода, близкая к рекордной. В столице воздух прогреется до +31-34°C, в Подмосковье — до +36°C.