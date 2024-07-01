Солнце и зной: врачи дали простой совет, как спастись от жары

Солнце и зной: эксперты дали простой совет, как спастись от жары
Аномально жаркая погода негативно сказывается на самочувствии человека. По словам врача Дениса Прокофьева, это объясняется тем, что при температуре воздуха выше 30 градусов жары терморегуляционный центр, расположенный в человеческом мозге, начинает работать на износ.
В нормальных условиях мозг получает сигналы от рецепторов, расположенных на коже, и регулирует теплоотдачу и теплопроводимость. Но при высоких температурах мозг не может быстро и эффективно наладить процесс терморегуляции.
Поэтому при жаре врач советует пользоваться несколькими простыми правилами, которые помогут быстро охладиться и улучшить самочувствие.
В первую очередь, речь идет об охлаждении кожи, говорит Прокофьев, поскольку именно кожа выполняет функции терморегуляции, в связи с чем прием душа или ванной - это главный способ быстро охладиться.
Кроме того, это поможет очистить поры, через которые организм «дышит».
Не только частые водные процедуры, но и регулярное питье могут спасти от жары, приводит слова врача «Царьград». При этом лучший охлаждающий эффект окажет обычная питьевая вода, а не газировка и сладкие соки. Что касается количества употребляемой жидкости, Прокофьев считает, что в жару надо выпивать не менее 3 литров жидкости.
Неожиданным средством спасения от зноя врач назвал прием витаминов и антигипоксантов.
Кроме того, в жару лучше воздержаться от физических нагрузок и долгого пребывания на солнце, подытожил врач.
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