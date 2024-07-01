Почему при беге болит бок и как это остановить? Рассказала врач
Терапевт Титаренко: боль в боку во время бега возникает из-за еды и питья. Подобный дискомфорт чаще всего появляется при этом виде физической нагрузки, но может быть и при других. Болит обычно в правом или левом боку под рёбрами. В основном с таким сталкиваются женщины и люди молодого возраста. Подробнее рассказала врач-терапевт DocDeti & DocMed Ольга Титаренко.
Почему болит бок при беге
По словам врача, происходит это из-за еды или питья (но более концентрированного, чем вода) до тренировки.
Что делать при боли в боку
Обычно боль проходит сама — почти сразу после того, как закончится физическая нагрузка.
Также можно попробовать остановить её такими способами:
- глубоко вдохнуть, а после выдохнуть через сжатые губы;
- наклониться вперёд во время бега;
- надавить на место боли.
Что делать, чтобы боль в боку не появилась
Специалист порекомендовала:
- Отказаться от приёма пищи и жидкости за 2 часа до тренировки. Пейте простую воду, а не соки и прочие концентрированные жидкости.
- Тренировать мышцы кора (брюшного пресса, ягодичные, некоторые мышцы спины и бедра).
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