Почему при беге болит бок и как это остановить

Терапевт Титаренко: боль в боку во время бега возникает из-за еды и питья. Подобный дискомфорт чаще всего появляется при этом виде физической нагрузки, но может быть и при других. Болит обычно в правом или левом боку под рёбрами. В основном с таким сталкиваются женщины и люди молодого возраста. Подробнее рассказала врач-терапевт DocDeti & DocMed Ольга Титаренко.

© РИА Новости

Почему болит бок при беге

По словам врача, происходит это из-за еды или питья (но более концентрированного, чем вода) до тренировки.

Что делать при боли в боку

Обычно боль проходит сама — почти сразу после того, как закончится физическая нагрузка.

Также можно попробовать остановить её такими способами:

глубоко вдохнуть, а после выдохнуть через сжатые губы;

наклониться вперёд во время бега;

надавить на место боли.

Что делать, чтобы боль в боку не появилась

Специалист порекомендовала:

Отказаться от приёма пищи и жидкости за 2 часа до тренировки. Пейте простую воду, а не соки и прочие концентрированные жидкости.

Тренировать мышцы кора (брюшного пресса, ягодичные, некоторые мышцы спины и бедра).

Главные мифы о ходьбе

Ходьбу часто воспринимают только как базовую функцию организма, никак не учитывая то, насколько она может быть полезна. Врач-травматолог в беседе с «Секретом фирмы» раскрыла 7 главных заблуждений, которые мешают относиться к этому виду физической активности серьёзнее. Ознакомиться можно здесь.