Врач Елена Полубок перечислила самые вредные блюда для завтрака. В этот список попали бананы, цитрусовые и каши быстрого приготовления.

По словам медика, эти продукты могут негативно влиять на организм и способствовать набору лишнего веса. На голодный желудок также не следует пить кофе из-за его высокой кислотности, это может спровоцировать развитие гастрита.

Бананы на завтрак не стоит есть, потому что содержащийся в них магний может нарушить баланс в организме.

— Копчености долго перевариваются и могут вызвать спазмы. Сырые овощи, такие как помидоры, перец, лук и чеснок, содержат много кислоты, которая раздражает желудок. Поэтому их тоже стоит исключить из рациона завтрака, — рассказала медик.



Кроме того, цитрусы и сладости не рекомендуется есть на завтрак, передает ОСН.

Рацион питания имеет большое значение для микробиоты, так как продукты ее и формируют. По словам специалистов, на завтрак следует отдать предпочтение кашам.