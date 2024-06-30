Диета не помогает: врач объяснил, почему не получается похудеть

Эндокринолог Атаманова: человек не худеет, потому что получает энергии больше, чем расходует. Многие мечтают быть стройными, но получается это не у всех. Кто-то уже после пары недель чувствует себя в форме, а кто-то месяцами ограничивает себя и всё равно не добивается нужного результата. Есть даже те, кто уверен, что ничего лишнего не съедает, но вес всё равно не уходит. Разбираемся, в чём может быть причина.

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Почему вес не уходит

Как рассказала врач-эндокринолог Юлия Атаманова, к ней часто приходят пациентки, которые жалуются, что набирают вес, хотя почти ничего не едят. Обычно всё скидывают на гормоны, но они виновны в лишнем весе только в 5% случаев. Чаще всего вес не уходит из-за питания и образа жизни.

Есть два варианта развития событий, объяснила эксперт.

Первый, когда человек просто не осознаёт, что тратит энергии меньше, чем потребляет. Например, не ведёт дневник питания и просто не учитывает, что конфетки и кофе с сиропом добавляют кучу лишних калорий. Либо человек может себя всячески ограничивать в еде на неделе, а в выходные уходит в отрыв.

Второй вариант — человек мало ест, и из-за этого его обмен веществ замедляется. Жёсткая диета заставляет организм думать, что тело умирает от голода. В результате наступает режим голодания.

Что делать

Эксперт порекомендовала:

Вести дневник питания,

Сбалансированно питаться,

Увеличить калорийность рациона,

Работать с уровнем стресса,

Наладить режим сна,

Наладить питьевой режим.

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