Кардиологи рассказали, чем плавание полезно для сердца

Специалисты назвали 6 убедительных причин отправиться на тренировку в бассейн прямо сейчас.

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Вода создает уникальные условия, которые оказывают положительное влияние на весь организм. Дело в том, что плавание нормализует кровоснабжение, благодаря чему к органам начинает поступать больше кислорода.

Гидростатическое давление воды также снижает артериальное давление и способствует равномерному кровотоку. Регулярное плавание позволяет снизить уровень «плохого» и повысить содержание «хорошего» холестерина, который защищает от развития атеросклероза.

Плавание полезно еще и тем, что такие тренировки эффективно укрепляют сердечную мышцу и повышают общую выносливость. Нахождение в воде приносит расслабление, способствует выработке эндорфинов и снижает уровень стресса, сообщают представители волгоградского кардиоцентра на странице в социальной сети.

Наконец, плавание снижает нагрузку на сердце и сосуды и помогает держать себя в форме.