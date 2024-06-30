Развенчаны популярные мифы о похудении

Известный в соцсети TikTok тренер по снижению веса Шейн Роуленд развенчал три популярных мифа о питании, которые могут мешать эффективному похудению. По его словам, многие распространенные убеждения о калориях и питании часто вводят в заблуждение тех, кто стремится к потере веса.

«Прием пищи поздно вечером приводит к увеличению веса? Правда в том, что 500 калорий печенья Oreo — это все равно 500 калорий, будь то 10 утра или 22 вечера. Так что нет ничего в том, что ночь делает калории по своей сути плохими», — заявил Роуленд, его слова передает газета Mirror.



Он отметил, что не все калории одинаково влияют на организм. По его словам 250 калорий из чипсов и 250 калорий из ягод окажут разное воздействие на чувство насыщения и процесс похудения.

Кроме того, Роуленд опроверг миф, что напитки без сахара вредны для здоровья. По его словам, они могут быть полезным инструментом в контроле аппетита. Он отметил, что напитки без сахара могут помочь удовлетворить желание съесть что-то сладкое без добавления калорий. Это помогает избежать переедания.

Ранее диетолог Наталия Гридина сообщила, что при резком похудении в теле уменьшается объем не жира, а мышц, передает Vse42.ru. Врач-эндокринолог Юлия Атаманова рассказала, что человек набирает вес, так как он больше калорий потребляет, чем тратит, сообщает RT. Диетолог Ольга Чухачева заявила, что разгрузочные дни также не помогают скинуть лишний вес, утверждает телеканал 360.