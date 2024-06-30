Врач рассказала, что делать при обнаружении червя в ягодах и фруктах

Есть червивые фрукты и ягоды не стоит, но один червяк — не повод выбрасывать всю упаковку. Об этом aif.ru рассказала иммунолог-аллерголог, врач-педиатр Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки Анна Шуляева.

© Газета.Ru

«Если в ягоде просто встречается червячок, то это ничего страшного и не указывает на то, что плод какой-то зараженный. Естественно, есть самого червяка не надо, его можно просто убрать. Достаточно всего лишь отложить эту ягоду в сторону и наслаждаться другими, в которых червяков нет», — объяснила врач.



При этом нельзя есть грязные плоды: они могут привести к заражению глистами, яйца которых не видны глазу. Симптомы инвазии могут включать боли в животе, вздутие, тошноту и другие пищеварительные расстройства. В долгосрочной перспективе могут возникнуть боли в мышцах, воспаление поджелудочной железы, желтуха, кишечная непроходимость.

«При попадании личинок в легкие это может грозить легочной недостаточностью», — добавила врач.



Ранее врач рассказала о радужной диете для снижения риска рака.