Врач пояснила, чем лучше заедать и запивать шашлык

Сколько граммов шашлыка можно есть за один прием пищи, с какими овощами оно лучше всего совмещается и чем лучше всего запивать мясо, рассказала "Российской газете" старший лаборант кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Мария Жарова.

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Нет принятой нормы употребления шашлыка, однако в качестве общего ориентира можно использовать следующие рекомендации. Для большинства взрослых людей разумное количество мяса (включая шашлык) на один прием пищи - это порция размером с ладонь или около 100-150 граммов, говорит Жарова. Это количество обеспечивает достаточное потребление белка, но не перегружает организм, особенно с учетом того, что шашлык часто жирный и калорийный из-за маринадов и способа приготовления.

"Людям с определенными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет или проблемы с желудочно-кишечным трактом, может потребоваться более строгий контроль за количеством употребляемого мяса. В таких случаях лучше проконсультироваться с врачом", - уточнила она.



С какими гарнирами/овощами следует сочетать мясо для лучшего усвоения белка?

К шашлыку стоит добавлять овощи - свежие или приготовленные на гриле. Овощи не только улучшают пищеварение, но и помогают чувствовать сытость, не переедая мяса, продолжает Мария Жарова.

Удачным сочетанием является мясо и овощи, богатые витамином C, который помогает усваивать железо из мяса, что особенно важно для предотвращения анемии. Отличными источниками витамина C являются болгарский перец, томаты, капуста и брокколи. Их можно добавлять в салаты или готовить на гриле вместе с мясом. Также к нему можно добавить шпинат, капусту кале и другие зеленые листовые овощи, в них много питательных веществ, включая витамин K, кальций и железо, которые поддерживают здоровье костей и кроветворение. Они также добавляют в рацион клетчатку, которая способствует здоровью пищеварительной системы.

"Еще одним удачным гарниром к шашлыку может стать ферментированные продукты (квашеная капуста), которые содержат пробиотики необходимые для здоровья кишечника и усвоения питательных веществ", - также говорит врач.



Полезные жиры, например, содержащиеся в авокадо, оливковом масле, орехах и семенах, помогают усваивать жирорастворимые витамины и минералы из мяса.

"Добавьте в овощи оливковое масло или посыпьте сверху орехами и семенами", - советует Жарова.



Можно ли запивать шашлык сладкими или алкогольными напитками? Нет, лучше избегать сладких и алкогольных напитков. Высокая жирность и калорийность мяса уже нагружает организм, а добавление таких напитков может привести к обезвоживанию и быстрой интоксикации, а при регулярном употреблении шашлыка с алкоголем или сладкими напитками может способствовать набору лишнего веса и развитию таких заболеваний, как атеросклероз и сахарный диабет. Также алкоголь имеет свойство расслаблять нижний пищеводный сфинктер - мышцу, которая предотвращает заброс кислоты из желудка в пищевод, что может усиливать изжогу, особенно после употребления такой жирной пищи, как шашлык.